"Шахтар" з розгромною перемогою вийшов в чвертьфінал Ліги Європи

Донецький "Шахтар" у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи обіграв німецький "Вольфсбург" (3:0) і вийшов до чвертьфіналу турніру.

Перший поєдинок між цими командами в Німеччині на стадіоні "Фольксваген-Арена" 12 березня завершився з рахунком 1:2 на користь українців.

OBOZREVATEL вів онлайн-трансляцію матчу Шахтар – Вольфсбург.

У стартові хвилини "Шахтар" вибрав очікувальну тактику, пропонуючи німцям розкриватися.

Ближче до половині тайму підопічні Каштру почали перехоплювати ініціативу, все більше створюючи тиск на суперника, а дальній удар Алана Патріка змусив серйозно попрацювати голкіпера "Вольфсбурга".

Шахтар - Вольфсбург: Жуніор Мораес в підкаті ФК Шахтар

М'яч практично не тримався в центрі поля. Обидві команди намагалися довгими передачами швидко перейти з оборони в напад. Проте особливої гостроти не було біля воріт жодної з команд.

Перший небезпечний момент виник на 19-й хвилині, коли Мораес після проникаючого пасу у воротарський майданчик зміг проштовхнути м'яч повз голкіпера. Захисники підстрахували Кастельса.

Гідну відповідь "Вольфсбург" видав на 23-й хвилині. Матвієнко упустив свого гравця, і прострільну передачу вздовж воріт Пятова тільки дивом не замкнув жоден з німецьких футболістів.

Шахтар - Вольфсбург: Маркос Антоніо з м'ячем ФК Шахтар

Кінцівка тайму пройшла в спокійному темпі. "Шахтар" видавлював гостей на їх територію, в нападі міняв фланги з одного на інший, що легко руйнуювало оборону противника. Незважаючи на небезпечні атаки, "гірникам" дуже не вистачало завершального точного удару.

У другому таймі ситуація не змінилася. Донецькі футболісти завдяки розрізним пасам виходили на ворота, але безрезультатно.

Ситуація загострилася на 67-й хвилині, коли Хочолава отримав червону картку за фол останньої надії. Арбітр Іван Кружльяк спершу поставив пенальті, але після перегляду VAR поміняв своє рішення на штрафний удар.

Шахтар - Вольфсбург: Жуніор Мораес в атаці ФК Шахтар

У більшості гості пробули кілька хвилин, коли другу жовту отримав Брукс за виставлену ногу в боротьбі проти Мораеса.

Кінцівка матчу пройшла в атаках "Вольфсбурга". Українці часто не встигали за опонентами, порушуючи правила поблизу своїх воріт.

Незважаючи на це, гол 89-й хвилині забив саме "Шахтар". Додо підтримав Соломон, притримав м'яч, повернув Додо, той прострілив у штрафну, а Мораес відправив круглого в сітку - 1:0.

Через 60 секунд рахунок став 2:0. Соломон вискочив з положення поза грою, дочекався передачі, і точним "пострілом" у дальній кут зробив свою справу.

Шахтар - Вольфсбург: Алан Патрік ФК Шахтар

Розгромним рахунок став на 91-й хвилині. Мораес відібрав м'яч у німця, і один в один обіграв голкіпера – 3:0.

В 1/4 фіналу "гірники" зіграють з переможцем пари "Базель" – "Айнтрахт" (6 серпня, 22:00). Через пандемію коронавiрусу, з цієї стадії Ліги Європи команди будуть проводити по одному матчу.

"Шахтар" в 1/4 фіналу має всі шанси зіграти на "Фелтінс Арені" в Гельзенкірхені 11 серпня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний тренер "Шахтаря" Луїш Каштру спокійно сприйняв підсумки жеребкування "фіналу восьми" Ліги Європи.

Раніше футболіст "Вольфсбурга" Максиміліан Арнольд висловив здивування через матч з "Шахтарем" в Україні.