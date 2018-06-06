"Шахтар" встановив трансферний рекорд: спортивні підсумки 5 червня

Донецький "Шахтар" офіційно оформив рекордний трансфер в історії клубу, а український чемпіон Василь Ломаченуо викликав у ринг підопічного легендарного Флойда Мейвезер. OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини Вівторок, 5 червня.

Крім того, Польща виступила з жорсткою заявою з приводу проведення в Росії чемпіонату світу 2018 року. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

Офіційно: "Шахтар" здійснив гучний трансфер

Ломаченко кинув виклик боксеру Мейвезера

Десятки мільйонів: ЗМІ розкрили деталі догляду зірки "Шахтаря"

"Ти така соковита": подруга футболіста "Шахтаря" захопила мережу розкішними формами - фото красуні

Заборгували! Луческу виступив з вимогою до збірної Бразилії перед ЧС-2018

Крим - Україна: Польща виступила із заявою з ЧС-2018 в Росії

"Хіба можна?!" Легенди "Динамо" висловилися про ЧС-2018