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"Шахтар" встановив трансферний рекорд: спортивні підсумки 5 червня

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Донецький "Шахтар" офіційно оформив рекордний трансфер в історії клубу, а український чемпіон Василь Ломаченуо викликав у ринг підопічного легендарного Флойда Мейвезер. OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини Вівторок, 5 червня.

Крім того, Польща виступила з жорсткою заявою з приводу проведення в Росії чемпіонату світу 2018 року. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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Читайте всі новини по темі "ЧС-2018" на сайті "Обозреватель".

Теми
ЧС-2018Трансфери
Особи
Василь ЛомаченкоФред
Об'єкт
ФК Шахтар
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