На останній секунді: "Шахтар" здобув фантастичну перемогу в Лізі чемпіонів

Донецький "Шахтар" у другому турі Ліги чемпіонів сезону 2019/2020 в гостях обіграв італійську "Аталанту". Зустріч на стадіоні "Джузеппе Меацца" в Мілані завершилась з рахунком 1:2.

OBOZREVATEL вів онлайн-трансляцію матчу Аталанта - Шахтар.

Господарі з перших секунд організували серйозний тиск на ворота П'ятова. "Аталанта" задала високий темп і захист українського клубу кілька разів ледве встигала нейтралізувати Хатебора і Сапату.

Аталанта - Шахтар

"Гірникам" ніяк не вдавалося перехопити надовго м'яч, і доводилося грати в не в властивому їм стилі.

На 14-й хвилині Гомес здорово п'ятою відпасував на Ілічич в чужій штрафній, і той впав на газон після підкату з боку Кривцова. Арбітр відразу призначив пенальті. Після декількох секунд переговорів з відеоассістентамі Тобіас Штілер затвердив покарання і ще показав жовту Сергію.

Аталанта - Шахтар

Однак Ілічич відкрити рахунок не зміг. Андрій Пятов вгадав напрям і відбив м'яч, а другий удар словенця пройшов повз ворота.

Італійці явно були впевнені в своєму лідері і такий поворот в грі став для них сюрпризом. Кілька хвилин "Аталанта" була в розгубленому стані, ніж ледь не скористалися гості, провівши кілька небезпечних випадів.

Аталанта - Шахтар

До середини першої половини італійські футболісти прийшли в себе і після невдалої гри на виході на "другому поверсі" Пятова, все-таки забили гол.

Спершу в штангу потрапив Пашаліч, а при повторній атаці Сапата замкнув верхову передачу - 1: 1.

Відкривши рахунок підопічні Джана П'єро Гасперіні зменшили оберти, дозволивши гравцям донецького клубу поступово все ближче і ближче підібратися до воріт Голліні.

На 41-й хвилині Алан Патрік зробив фантастичну розрізану передачу. Жуніор Мораес уникнув офсайду, на швидкості втік від голкіпера і з гострого кута зробив рахунок нічийним - 1: 1.

Аталанта - Шахтар

Перед самим свистком Марлос міг вивести свою команду вперед, але його неймовірний удар зі штрафного влучив у поперечину.

Аталанта - Шахтар

Після перерви зустріч продовжилася в більш спокійному темпі. "Шахтар" вже не виглядав так безпорадно і позиційно тримав в напрузі італійських захисників.

До 75-й хвилині донецькі гравці помітно підсіли. "Аталанта" явно не хотіла миритися з нічийним результатом і створила кілька небезпечних моментів у штрафному Пятова.

Розв'язка наступила на останній секунді матчу, коли господарі пропустили гостру контратаку від українського клубу. На 5-ій доданій хвилині Додо зміг позбутися опонентів і викотити ідеальну передачу на Соломона. Форвард збірної Ізраїлю зміг розібратися з захисниками і воротарем і забити переможний м'яч - 1:2.

Аталанта - Шахтар

Аталанта - Шахтар

Аталанта - Шахтар

Аталанта - Шахтар

Як повідомляв OBOZREVATEL, 18 вересня "гірники" програли англійському " Манчестер Сіті " в 1-му турі нового сезону Ліги чемпіонів. Матч в Харкові на переповненому ОСК "Металіст" завершився з рахунком 0: 3.

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