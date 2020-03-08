"Шахтар" в матчі з 7 голами з великими зусиллями обіграв сільський клуб

Донецький "Шахтар" в матчі 22-го туру чемпіонату України з футболу здобув непросту перемогу над "Колосом" з села Ковалівка Васильківського району Київської області.

Поєдинок на "Оболонь-Арені" в Києві завершився з рахунком 3:4.

"Шахтар" з перших хвилин захопили ініціативу і на 12-й хвилині втілив її в перший гол, а на 31-й - у другій. Ситуація на полі змiнилась на 37-й хвилині, коли Пятов влаштував безглуздий привіз у свої ворота.

У другій половині футболісти обох команд влаштували фантастичну перестрілку, де переможець визначився лише на останніх хвилинах.

"Колос" – "Шахтар" 3:4 (1:2, 2:2)

Голи: 0:1 – 12, пенальті Тайсон, 0:2 – 31 Мораес, 1:2 – 37 Мілько, 1:3 – 60 Тете, 2:3 – 67, пенальті Гавриш, 3:3 – 75 Мілько, 3:4 – 81 Мораес.

Колос – Волинець, Гавриш, Єфремов, Ємець (Чорноморець, 75), Мілько, Петров, Оріховський (Бондаренко, 86), Богданов, Ільїн, Вільхьяльмссон, Лисенко (Кожушко, 58).

Шахтар – Пятов, Ісмаїлі, Кривцов (Бондар, 74), Додо (Болбат, 64), Матвієнко, Тете, Майкон, Коноплянка (Бондаренко, 73), Маркос Антоніо, Тайсон, Мораес.

Попередження: Петров (11), Ємець (32), Єфремов (33), Мораес (41), Тете (45), Мілько (56), Кривцов (67), Маркос Антоніо (85), Ісмаїлі (90).

Вилучення: Маркос Антоніо (90).

Як повідомляв OBOZREVATEL, в попередньому турі "гірники" перемогли "Дніпро-1", забивши суперникам чотири м'ячі.

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