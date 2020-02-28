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28 лютого • оновлено в 10:02
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"Шахтар" у матчі-трилері вийшов до 1/8 фіналу Ліги Європи: спортивні підсумки 27 лютого

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Донецький "Шахтар" вийшов у 1/8 фіналу Ліги Європи, а збірна України з біатлону виграла "золото" на чемпіонаті Європи.

OBOZREVATEL презентує головні спортивні новини четверга, 27 лютого.

Крім того, харківський боєць ММА Олексій Олійник жорстко пройшовся по українцях. Наші читачі вважають найцікавішими такі матеріали:

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Теми
MMA чемпіонат Європи з біатлону Ліга Європи Шахтар – Бенфіка
Особи
Рамзан Кадиров Олександр Емельяненко
Теги
ФК Шахтар ФК Бенфіка
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