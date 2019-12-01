"Шахтар" сенсаційно втратив очки в УПЛ

Донецький " Шахтар " в 16-му турі чемпіонату України з футболу несподівано зіграв внічию в гостях з " Маріуполем ". Поєдинок на стадіоні ім. Бойко завершилася з рахунком 1:1

Обидві команди були знекровлені травмами і дискваліфікацією, тому виставили далеко не оптимальні склади. У першому таймі гості повністю контролювали зустріч, але небезпечних моментів були одиниці, а гол на 15-й хвилині був забитий з пенальті.

Господарі запам'яталися лише ударом в штангу на 32-й хвилині, проте Пятов контролював ситуацію.

Другий тайм став шоком для "Шахтаря". Вже на 3-й хвилині Тищенко навісив з флангу, Болбат, вибиваючи м'яч, влучив у поперечину, а на відскоку першим виявився Путря - 1:1.

Каштру намагався замінами внести свіжість в матч і вирвати перемогу, але "Маріуполь", який побудував гру на контратаках, зміг вистояти.

Донецькі гравці не зуміли обіграти приазовців вперше з 4 травня 2013 року, коли в Маріуполі команди теж зіграли 1:1. З тих пір донеччани виграли у "Маріуполя" 15 матчів поспіль.

"Маріуполь" – "Шахтар" 1:1 (0:1, 1:0)

Голи: 0:1 – 15, пенальті Тайсон, 1:1 – 49 Путря.

Маріуполь – Гальчук, Яворський, Чоботенко, Дава, Петерман, Мишнєв, Полегенько, Горбунов, Тищенко, Путря (Bondar, 88), Фомін (Вискребенцев, 17; Романюк, 90).

Шахтар – Пятов, Хочолава, Бондар, Ісмаїлі, Степаненко, Тайсон, Болбат, Тете (Соломон, 58), Маркос Антоніо (Майкон, 78), Коноплянка, Сікан (Борячук, 69).

Попередження: Полегенько (14), Дава (18), Ісмаїлі (31), Маркос Антоніо (59), Хочолава (71), Петерман (78).

Як повідомляв OBOZREVATEL, "гірники" в п'ятому турі Ліги чемпіонів сезону сенсаційно зіграли в нічию в гостях з англійським "Манчестер Сіті". Зустріч на стадіоні "Етіхад" завершилася з рахунком 1:1.

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