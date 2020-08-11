"Шахтар" розірвав контракт із бразильським легіонером – ЗМІ

Бразильський легіонер донецького "Шахтаря" Веллінгтон Нем отримав статус вільного агента.

Як повідомляє видання Globoesporte, "гірники" розірвали контракт з гравцем, який діяв до літа 2021 року. Найбільший інтерес до нього проявляє бразильська "Курітіба", яка втратила ключового футболіста через травму.

Нагадаємо, що Нем прийшов у "Шахтар" із "Флуміненсе" у 2013 році за 9 мільйонів євро. Він не зумів показати себе з найкращого боку, взявши участь лише у 75 матчах за "гірників" за цей час. На його рахунку 12 голів і 8 результативних передач за клуб.

Відзначимо, що в сезоні 2019/20 бразилець жодного разу не вийшов на поле в складі донецької команди.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Шахтар" націлився на півзахисника "Браги" Фабіу Мартінша, який може замінити Тайсона, якщо той залишить клуб.