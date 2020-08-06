"Шахтар" розгромив "Вольфсбург" і перервав серію, яка тривала 26 матчів

"Шахтар" перервав серію з 26 матчів з пропущеними голами.

Завдяки перемозі над "Вольфсбургом" в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи з рахунком 3:0 "Шахтар" перервав вкрай неприємну серію, яка тривала 26 матчів.

Вперше з 16 лютого 2017 року "гірники" зуміли залишити свої ворота в недоторканності. Тоді донецький клуб здобув мінімальну перемогу на "Сельтою" в 1/16 ЛЄ (1:0).

"Шахтар" оформив путівку до "фіналу восьми" турніру. У чвертьфіналі команда Луїша Каштру зустрінеться з переможцем пари "Базель" – "Айнтрахт". У першому поєдинку швейцарці розгромили суперників з рахунком 3:0.

Нагадаємо, що вирішальні матчі Ліги Європи пройдуть з 10 по 21 серпня в чотирьох містах Німеччини.

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний тренер "Шахтаря" прокоментував перемогу команди над "Вольфсбургом".