"Шахтар" розгромив "Маріуполь" в чемпіонаті України

Донецький "Шахтар" в матчі 24-го туру чемпіонату України в Прем'єр-лізі впевнено обіграв ФК "Маріуполь". Зустріч в Харкові завершилася з рахунком 3:0.

"Гірники" протягом всього ігрового часу впевнено володіли ініціативою і без проблем забили три м'ячі. У першому таймі відзначилися Ісмаїлі і Марлос, а в другому остаточний рахунок встановив Фред.

Свій наступний матч підопічні Фонсекі проведуть 1 квітня в гостях проти "Зорі".

"Шахтар" - "Маріуполь" - 3:0 (2:0, 1:0) Голи: 1:0 - 26 Ісмаїлі, 2:0 - 45 Марлос, 3:0 - 67 Фред.

Шахтар - Пятов, Ракицький, Хочолава, Бутко, Ісмаїлі, Алан Патрік, Степаненко (Дентіньо, 70), Марлос (Зубков, 82), Фред, Тайсон, Феррейра (Коваленко, 86).

Маріуполь - Худжамов, Білий (Білоконь, 88), Неплях, Демір (Биков, 79), Тищенко, Насонов, Мишнєв, Яворський, Діденко (Авагімян, 68), Дава, Дедечко.

Попередження: Ракицький (68), Тищенко (88).

Нагадаємо, що у вівторок, 14 березня, "Шахтар" в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів програв "Ромі" (0:2) і вилетів з турніру.