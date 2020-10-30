"Шахтар" розгромив "Маріуполь" у матчі УПЛ. Відео

Донецький "Шахтар" здобув легку перемогу над "Маріуполем" у домашньому матчі восьмого туру української Прем'єр-ліги з рахунком 4:1.

"Гірники" випустили не найоптимальніший склад на поєдинок. Так, шанс проявити себе отримали молоді футболісти Владислав Вакула, Богдан В'юнник і Георгій Судаков. Що стосується гостей, то у них спостерігалися серйозні проблеми з підбором футболістів, оскільки половина їхньої команди не змогла взяти участь у поєдинку через орендні угоди з "Шахтарем". В результаті в їхній заявці опинилося всього 14 гравців.

Підопічні Луїша Каштру домінували на полі впродовж усього першого тайму, вдаривши по воротах Олега Кудрика 11 разів, у той час як "Маріуполь" жодного разу не потривожив Андрія Пятова. "Гірникам" вдалося перетворити свою тотальну перевагу в забиті голи. На 27-й хвилині рахунок ударом з пенальті відкрив бразилець Тайсон, а на 44-й Судаков забив з передачі В'юнника.

Після перерви ситуація на полі особливо не змінилася. "Шахтар" продовжував контролювати хід гри і відзначився третім голом на 64-хвилині після пенальті у виконанні Алана Патріка. Незабаром гостям вдалося забити гол престижу зусиллями Сергія Горбунова, але Тайсон тут же зробив дубль і відновив статус-кво, встановивши остаточний рахунок у матчі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в попередньому турі УПЛ "гірники" сенсаційно втратили очки в поєдинку проти полтавської "Ворскли".