"Шахтар" показав, що творилося в роздягальні після перемоги в чемпіонаті УПЛ

Футболісти "Шахтаря" святкують в роздягальні 13-е чемпіонство в УПЛ

Донецький "Шахтар" у себе в соціальних мережах виклав відео і фото святкування 13-го чемпіонства в Прем'єр-лізі України.

На відео видно, як капітан "гірників" Тайсон танцює і поливає головного тренера Луїша Каштру і партнерів з пляшки з шампанським.

Шахтар святкує чемпіонство в УПЛ / ФК Шахтар

Шахтар святкує чемпіонство в УПЛ / ФК Шахтар

Шахтар святкує чемпіонство в УПЛ / ФК Шахтар

Шахтар святкує чемпіонство в УПЛ / ФК Шахтар

Шахтар святкує чемпіонство в УПЛ / ФК Шахтар

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні "Шахтар" в 27-му турі Прем'єр-ліги обіграв "Олександрію" (3: 2) і достроково став чемпіоном країни, обійшовши "Динамо" за кількістю титулів, виграних в незалежній Україні.

Пізніше чемпіонство прокоментував президент донецького клубу Рінат Ахметов.