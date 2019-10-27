'Динамо' і 'Шахтар' сенсаційно втратили очки в УПЛ

Донецький "Шахтар" і київське "Динамо" синхронно втратили очки в 12-му турі чемпіонату України з футболу в Прем'єр-лізі.

"Гірники" на поле стадіону "Металіст" в Харкові сенсаційно зіграли внічию з "Олександрією" (0:0), а столична команда не менше сенсаційно втратила перемогу над аутсайдером - львівськими "Карпатами" (1:1).

Підопічні Луїша Каштру з перших секунд володіли величезною перевагою і раз по раз накочували атаки на ворота Паньківа, але 34-річний голкіпер грав бездоганно, рятуючи "Олександрію" в найскладніших ситуаціях.

На 76-й хвилині господарі залишилися в меншості. Банада сфолив на Патріка руками, і Алан, псіханув, в помсту вдариви опонента по ногах, отримавши пряму червону картку. Перевага гостей було недовгим і через 10 хвилин рефері після другого гірчичника вигнав і Шастала.

"Шахтар" – "Олександрія" 0:0 (0:0, 0:0)

Шахтар – Пятов, Ісмаїлі, Кривцов, Додо, Хочолава, Тете (Коноплянка, 59), Степаненко, Тайсон, Коваленко (Алан Патрік, 59), Марлос (Соломон, 74), Мораес.

Олександрія – Паньків, Стецков, Бабогло, Дубра, Задерака (Пашаєв, 61), Довгий, Гречишкін, шастати, Третьяков (Бухав, 90), Запорожан (Банада, 58), Лучкевич.

Попередження: Гречишкін (45), Тете (53), Степаненко (57), Банада (76), Шастал (77), Бабогло (78), Хочолава (82), Довгий (89).

Вилучення: Алан Патрік (75), Шастал (84).

Кияни досить беззубо атакували в першому таймі і гості мали набагато більші шанси відкрити рахунок, але в останні миті бездарно розпоряджалися вирішальним пасом. Після перерви Михайличенко випустив Вербича, який через три хвилини забив переможний м'яч.

Циганков виконав ідеальний простріл на хід словенців, який з близької відстані розстріляв Кудрика.

За 86-й хвилин "Карпати", що йдуть в кінці таблиці, змогли провести чи не єдину атаку у другому таймі, яка завершилася забитим м'ячем. Після гострого прострілу Бойчука автогол забив Шабанов - 1:1.

"Динамо" – "Карпати" 1:1 (0:0, 1:1)

Голи: 1:0 – 49 Вербич, 1:1 – 85, автогол Шабанов.

Динамо – Бущан, Миколенко, Шабанов, Попов, Шапаренко, Гармаш (Шепелєв, 79), Сидорчук, Караваєв, Циганков, Родрігеш (Вербич, 46), Фран Соль (Бесєдін, 46).

Карпати – Кудрик, Веремієнко, Мартінс, Халль, Вакуленко, Кльоц (Бойчук, 83), Ді Франко, Назарин, Лоренцен (Гуцуляк, 46), Лях (Понд, 73), Жоао Діого.

Попередження: Сидорчук (39), Попов (65), Ді Франко (81), Халль (90), Шапаренко (90).

Як повідомляв OBOZREVATEL, в минулому турі "Шахтар" розгромили Колос - 6:0., а "Динамо" мінімально обіграло "Олександрію".

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