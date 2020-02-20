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20 лютого • оновлено в 22:01
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"Шахтар" обіграв "Бенфіку" в історичному матчі Ліги Європи

"Шахтар" обіграв "Бенфіку" в історичному матчі Ліги Європи
Напружена зустріч плей-офф пройшла в Харкові
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Донецький "Шахтар" обіграв португальську "Бенфіку" в першому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи. Поєдинок на ОСК "Металіст" завершився з рахунком 2:1.

Цей матч став першим в історії Ліги Європи, в якому застосовувалася система відеодопомоги рефері (VAR) і вона зіграла злий жарт з українським клубом, ледь не позбавивши його перемоги.

Шахтар - Бенфіка

Шахтар - Бенфіка

"Шахтар" із перших хвилин захопив ініціативу, впевнено контролюючи м'яч у центрі поля і високо пресингуючи суперника, хоча все це відбувалося без особливих загроз воротареві португальців. На 20-й хвилині господарі втекли в шикарну контратаку, яку розігнав Тайсон.

Шахтар - Бенфіка

Шахтар - Бенфіка

Перед штрафною бразилець віддав пас Мораесу, той вистрілив у голкіпера i Мораес, отримавши м'яч, переправив його у верхній кут. Після роботи з VAR арбітр матчу Боббі Медден відмінив взяття воріт, зафіксувавши мінімальний офсайд у бразильського футболіста збірної України.

Шахтар - Бенфіка

Шахтар - Бенфіка

Скасований гол не зупинив "Шахтар". Українці активізувалися, а гості не завжди встигали за швидкістю наших співвітчизників. Про напад "Бенфіка" зовсім не думала. Харісу Сеферовичу, який грав на вістрі атаки, було дуже важко проти кількох захисників. До перерви підопічні Каштру тиснули на оборону чемпіона Португалії, атакуючи по всьому фронту, і шукаючи лазівки, але безуспішно.

Шахтар - Бенфіка

Шахтар - Бенфіка

Другий тайм почався зі штурму чемпіонів України, який приніс свої результати. На 56-й хвилині Марлос обігрався з Мораесом біля лінії периметра, останній скинув на Патріка й Алан ювелірним ударом відкрив рахунок – 1:0.

Переможний результат провисів на табло недовго. На 62-й хвилині Матвієнко допустив безглузду помилку, дозволивши Таварешу обіграти себе між ніг і нанести удар. Андрій відбив, але Сервi знову віддав пас Томашу і той зрівняв рахунок – 1:1. Арбітр відмінив і цей гол, призначивши пенальті. На повторі було чітко видно, як Сервi випередив Кривцова й українець зупинив його ударом по нозі.

Шахтар - Бенфіка

Шахтар - Бенфіка

Уже з пенальті рахунок знову став 1:1.

Розлючений "Шахтар" усіма силами пішов вперед, заграв гостріше і зміг забити необхідний другий гол, скориставшись тим, що "Бенфіка" розкрилася.

На 72-й хвилині Тайсон до кінця висів на правому захиснику і все-таки зміг обікрасти його, проштовхнувши м'яча на Мораеса, десятка "Шахтаря" точно віддав назад на Коваленка і Віктор у дотик прошив голкіпера "орлів" – 2:1.

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"Шахтар" залишився без трьох гравців перед матчем ЛЄ проти "Бенфіки"

Як повідомляв OBOZREVATEL, 11 грудня минулого року "гірники" в 6-му турі Ліги чемпіонів сезону 2019/2020 програли вдома італійській "Аталанті" (0:3) і вилетіли з турніру.

Раніше в груповому турнірі "гірники" в 1-му турі програли англійському "Манчестер Сіті". Матч у Харкові на переповненому ОСК "Металіст" завершився з рахунком 0:3.

У 2-му турі в Італії "гірники" на останніх секундах вирвали перемогу (2:1) у "Аталанти".

Матч 3-го туру "Шахтар" – "Динамо" Загреб завершився з рахунком 2:2. У четвертому турі "Шахтар" у Хорватії програвав 1:3, але зміг врятуватися від поразки.

Гра 5-го туру в гостях з англійським "Манчестер Сіті" сенсаційно завершилася з рахунком 1:1.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Теми
Шахтар – Бенфіка Ліга Європи
Місце
Україна Харків
Теги
ФК Шахтар ФК Бенфіка
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Врадій Сергій
Врадій Сергій
Шахтер молодец. Редактоы обоза - дятлы непроходимые.
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
В чём историчность?
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