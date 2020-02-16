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16 лютого • оновлено в 23:32
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"Шахтар" не відпустив перспективного українця в США

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Донецький "Шахтар" не відпустив 20-річного нападника Владислава Вакулу в клуб американської МЛС.

Як повідомляє інформагентство SportArena, "гірники" відмовилися від пропозиції неназваної команди вищої футбольної ліги США, яка хотіла орендувати футболіста з правом викупу його контракту.

Владислав Вакула

Владислав Вакула

УНІАН

Варто відзначити, що Вакула провів першу половину сезону за "Маріуполь", зігравши у 17 матчах у всіх змаганнях і записавши на свій рахунок 3 голи та 1 результативну передачу.

Нападаючий поїхав на зимові збори з "Шахтарем", де зумів добре себе проявити, переконавши наставника "гірників" Луїша Каштру залишити його в розташуванні команди.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, генеральний директор "Шахтаря" Сергій Палкін розповів, що клуб готовий відпустити будь-якого футболіста в інший клуб.

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Тема
Трансфери
Тег
ФК Шахтар
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