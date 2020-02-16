"Шахтар" не відпустив перспективного українця в США

Донецький "Шахтар" не відпустив 20-річного нападника Владислава Вакулу в клуб американської МЛС.

Як повідомляє інформагентство SportArena, "гірники" відмовилися від пропозиції неназваної команди вищої футбольної ліги США, яка хотіла орендувати футболіста з правом викупу його контракту.

Владислав Вакула УНІАН

Варто відзначити, що Вакула провів першу половину сезону за "Маріуполь", зігравши у 17 матчах у всіх змаганнях і записавши на свій рахунок 3 голи та 1 результативну передачу.

Нападаючий поїхав на зимові збори з "Шахтарем", де зумів добре себе проявити, переконавши наставника "гірників" Луїша Каштру залишити його в розташуванні команди.

Як повідомляв OBOZREVATEL, генеральний директор "Шахтаря" Сергій Палкін розповів, що клуб готовий відпустити будь-якого футболіста в інший клуб.

Про спорт і не тільки – в нашому Instagram!