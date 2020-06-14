"Шахтар" мінімально переміг "Колос" в УПЛ

Донецький "Шахтар" в матчі 26-го туру чемпіонату України з футболу в Прем'єр-лізі обіграв "Колос" з села Ковалівка Васильківського району Київської області.

Зустріч на порожньому НСК "Олімпійський" завершилася з рахунком 1:0.

Перший тайм пройшов у атаках номінальних гостей, які володіли ініціативою, але до гола довести справу не могли. "Гірники" погано розпоряджалися м'ячем в останній третині поля, що призводило до постійних контратак у вiдповiдь.

У чемпіона нічого не виходило попереду, і команди пішли на перерву за рахунку 0:0.

У перерві Луїш Каштру знайшов необхідні слова для своїх підопічних і вже на 4-й хвилині другого тайму Мораес забив гол. Марлос класно відрізав захисників передачею, а український бразилець "черпаком" переправив м'яч у ворота.

На 70-й хвилині в Києві пішов сильний дощ, який серйозно ускладнив роботу футболістам. Швидкості в матчі суттєво впали, а рахунок більше не змінився.

"Колос" – "Шахтар" 0:1 (0:0, 0:1) Гол: 0:1 – 48 Мораес.

Колос – Волинець, Гавриш, Єфремов, Ємець, Богданов, Петров, Ільїн (Данфі, 75), Смирний (Костишин, 75), Мілько, Вільхьяльмссон (Морозко, 52), Лисенко (Антюх, 61).

Шахтар – Трубін, Додо, Матвієнко, Кривцов, Сіпріано (Болбат, 78), Тайсон, Коноплянка (Соломон, 61), Степаненко, Алан Патрік (Тете, 84), Марлос (Коваленко, 78), Мораес (Фернандо Педро, 78) .

Попередження: Ільїн (56), Алан Патрік (84).

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні в центральному матчі 26-го туру УПЛ столичне "Динамо" здобуло вольову перемогу над "Зорею". Поєдинок пройшов у Запоріжжі та був перерваний через сильну грозу. Підсумковий рахунок зустрічі 3:1 на користь гостей.