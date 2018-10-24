"Шахтар" — "Манчестер Сіті": огляд матчу

У третьому матчі групового раунду Ліги чемпіонів "Шахтар" розгромно поступився "Манчестер Сіті". Без Тайсона і Марлоса "гірники" не зуміли дати гідну відсіч чемпіону Англії.

Українська команда добре почала грати в обороні, проте їхніх злагоджених дій вистачило до 30 хвилини, коли Давид Сілва неймовірним ударом відкрив рахунок у матчі. Поки "гірники" оговтувалися від пропущеного м'яча, "Манчестер Сіті" подвоїв свою перевагу. Після розіграшу стандарту Лапорт розписався у воротах П'ятова.

"Шахтарю" так і не вдалося забити гол престижу, зате "містяни" довели рахунок до розгромного: Бернарду Сілва, що вийшов на заміну, поставив гольову крапку у протистоянні.

"Шахтар" (Україна) — "Манчестер Сіті" (Англія) 0:3 (0:2, 0:1)

Голи: 0:1 — 30 Сільва, 0:2 — 35 Лапорт, 0:3 — 70 Бернарду Сілва.

"Шахтар" — П'ятов, Кривцов, Ісмаїлі, Матвієнко, Ракицький, Коваленко (Алан Патрік, 62), Майкон, Веллінгтон Нем (Болбат, 69), Степаненко, Фернандо Педро (Дентіньо, 84), Мораес.

"Манчестер Сіті" — Едерсон, Отаменді, Лапорт, Менді, Стоунз (Вокер, 80), Сільва, Фернандіньо, Марез, де Брюйне (Бернарду Сілва, 69), Стерлінг, Габріел Жезус (Фоден, 87).

Попередження: Кривцов (87), Отаменді (90).

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