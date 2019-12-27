"Шахтар" і "Динамо" показали найкращі голи 2019 року - відео

Донецький "Шахтар" і київське "Динамо" представили найкращі голи команд у 2019 році.

"Динамо" розмістило ролик, в якому представило топ-10 голів року, розподіливши їх по місцях. При цьому клуб уточнив, що через обмеження телеправ до рейтингу не змогли включити м'ячі, забиті в єврокубках і в деяких виїзних матчах УПЛ.

Найкращим голом "Динамо" став м'яч Сергія Сидорчука в матчі 1/8 фіналу з "Шахтарем": хавбек "біло-синіх" вразив ворота Андрія Пятова неймовірним дальнім ударом.

"Шахтар" представив 16 голів, забитих командою в 2019 році, і запропонував уболівальникам самим обрати найкращого, влаштувавши цілий "турнір": спочатку шанувальники "оранжево-чорних" виберуть 8 найкращих голів із 16-ти, потім 4 з 8, після цього – 2 з 4, і, нарешті, переможця.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі згадали магічний гол ексдинамівця Мілоша Нінковича, який створив шедевр.

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