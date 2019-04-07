Шахтар – Динамо: дивитися онлайн матчу чвертьфінала Кубка України

Донецький "Шахтар" і київське "Динамо" в неділю, 7 квітня, змагатимуться в чвертьфіналі Кубка України з футболу.

Гра пройде на стадіоні "Металіст" в Харкові. OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу Шахтар – Динамо. Початок – о 17:00.

ДЕ ДИВИТИСЯ ШАХТАР – ДИНАМО

Побачити протистояння двох грандів українського футболу можна буде в ефірі каналу "Футбол 1".

Традиційно показ протистояння подібного рівня буде супроводжувати аналітична студія за участю експертів і журналістів.

ПРОГНОЗ НА ШАХТАР – ДИНАМО

Явним фаворитом зустрічі в Харкові вважаються господарі поля. Ставки на перемогу "Шахтаря" в основний час приймаються з коефіцієнтом 1,96.

Нічия оцінюється котируванням 3,70. А показники на успіх столичної команди досягають рівня 4,20.

ЛЮДИ В ЧОРНОМУ

Комітет арбітрів Федерації футболу України прийняв незрозуміле рішення призначити на матч Максима Козиряцького. 37-річний представник Запоріжжя не має досвіду роботи на подібних іграх, а в його активі всього вісім зустрічей в Прем'єр-лізі.

Максим Козиряцький "Динамо" Київ від Шурика

Допомагати Козиряцькому будуть досвідчені лайнсмени Олександр Войтюк із Запоріжжя та Володимир Володін, який представляє Херсон. Роль четвертого арбітра виконає харків'янка Катерина Монзуль.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Паулу Фонсека, головний тренер "Шахтаря":

– Ми не повинні помилятися в обороні, ставити під загрозу свою безпеку. В атаці ж завжди домінуємо, створюємо багато моментів. З "Динамо" потрібно бути трохи більш безпечним в захисті, плюс вірити в те, що ми можемо створювати можливості в атаці і їх реалізовувати. Поєдинки з "Динамо" складні, оскільки суперник дуже швидко сідає в оборону і іноді вкрай складно розкрити зони. Однак в будь-якому випадку ми постараємося підготувати команду найкращим чином, щоб це зробити.

Йожеф Сабо, легендарний футболіст "Динамо":

– "Шахтар" на сьогоднішній день найсильніша команда в Україні. От і все. У "Динамо" підходить молодь, але не кожен молодий футболіст виросте в хорошого майстра. Молодим футболістам потрібен час, щоб вийти на певний та стабільний рівень. Правильно, що Хацкевич продовжує працювати, не треба нікого звільняти, він вже знає цю молодь, знає, на що здатна команда.

Шахтар – Динамо ФК "Шахтар"

ІНДИКАТИВНІ сКЛАДИ

"Шахтар": Пятов – Болбат, Кривцов, Хочолава, Ісмаїлі – Степаненко, Коваленко – Тайсон, Марлос, Патрік – Мораес

"Динамо": Бойко – Кендзьора, Кадар, Бурда, Миколенко – Шепелєв, Гармаш – Сідклей, Циганков, Шапаренко – Вербич.

Як повідомляв OBOZREVATEL, київське "Динамо" зіткнулося з серйозною проблемою напередодні битви з "Шахтарем" у чвертьфіналі Кубка України.

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