Шахтар — Динамо: де дивитися онлайн чвертьфінал Кубка України

Київське "Динамо" і донецький "Шахтар" зійдуться у чвертьфінальному протистоянні Кубка України.

Гра відбудеться в неділю, 7 квітня, на стадіоні "Металіст" у Харкові. OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу "Шахтар" – "Динамо". Початок зустрічі – о 17:00.

Побачити чергову класичну битву українського футболу можна буде завдяки прямій трансляції на каналі "Футбол 1". Показ поєдинку за традицією супроводжуватиме аналітична студія за участю експертів і журналістів.

ФК "Шахтар"

Зазначимо, що в нинішньому сезоні команди вже тричі зустрічалися одна з одною. "Динамо" обіграло "помаранчево-чорних" у Суперкубку (1:0), а потім і в чемпіонаті (1:0). А ось остання зустріч на "Металісті" завершилася драматичною перемогою "Шахтаря" в компенсований час (2:1).

Як повідомляв OBOZREVATEL, київське "Динамо" здійснило феєричний камбек у поєдинку проти луганської "Зорі", вирвавши перемогу в матчі з двома вилученнями.

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