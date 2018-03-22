"Шахтар" безкоштовно отримає бразильського півзахисника

Півзахисник "Сан-Паулу" Маркіньос Сіпріано укладе попередню угоду з "Шахтарем", повідомляє UOL Esporte. Очікується, що бразилець підпише чотирирічний контракт з "Шахтарем".

Контракт 19-річного хавбека з бразильським клубом закінчується 14 вересня 2018 року, після чого він зможе перейти до "гірникам" безкоштовно.

Сіпріано вже повідомив своєму клубу, що не планує продовжувати угоду, за що був відправлений у дубль.

Бразильський півзахисник знаходиться в системі "Сан-Паулу" з 2015 року, але за основну команду провів лише один матч.

Нагадаємо, що не так давно бразилець "Шахтаря" навідріз відмовився грати в Україні.

Як повідомляв "Обозреватель", донецький "Шахтар" може підписати контракт з бразильським нападаючим київського "Динамо" Жуніором Мораесом.