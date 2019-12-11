"Шахтар" - "Аталанта": відеоогляд скандального матчу Ліги чемпіонів

Донецький "Шахтар" зазнав розгромної поразки від італійської "Аталанти" в 6-му турі групового етапу Ліги чемпіонів. Зустріч на ОСК "Металіст" завершилася з рахунком 0:3.

Всі ключові події зустрічі відбулися у другому таймі, коли після перегляду VAR німецький арбітр зарахував взяття воріт Пятова. Після видалення Додо на 77-й хвилині гра у "гірників" і зовсім розклеїлася.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам відеоогляд поєдинку.

"Шахтар" Україна – "Аталанта" Італія 0:3 (0:0, 0:3)

Голи: 0:1 – 66 Кастаньо, 0:2 – 80 Пашаліч, 0:3 – 90 Госенс.

Шахтар – Пятов, Додо, Кривцов, Матвієнко, Ісмаїлі, Тайсон, Алан Патрік, Коваленко (Соломон, 71), Степаненко, Тете (Марлос, 59), Мораес.

Аталанта – Голліні, Госенс, Паломіно, Масьєлло (Малиновський, 61), Кастаньо, Пашаліч, де Рон, Гомес (Хатебур, 90), Фройлер, Гімшіті, Мюріель (Рожер, 71).

Попередження: Мюріель (23), Алан Патрік (50), Додо (63), Фройлер (74), Хатебур (90).

Вилучення: Додо (77).

Як повідомляв OBOZREVATEL, в четвер свій заключний матч у груповому турнірі Ліги Європи проведе і київське "Динамо". Віце-чемпіони України зіграють вдома проти швейцарського "Лугано".

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