"Шахтар" - "Аталанта": відео голів

Донецький "Шахтар" був розгромлений в Харкові італійською "Аталантою" в 6-му турі групового етапу Ліги чемпіонів. Підопічні Каштру зазнали поразки з рахунком 0:3.

Вже на 15-й хвилині Віктор Коваленко забив гол, проте він був відмінений після перегляду VAR. У другому таймі вже гості відзначилися подібним взяттям воріт, але німецький арбітр цей удар після перегляду VAR зарахував.

У кінцівці "гірники" залишилися в меншості і пропустили ще два м'ячі. OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися, як це було.

"Шахтар" Україна – "Аталанта" Італія 0:3 (0:0, 0:3)

0:1 – 66 Кастаньо,

0:2 – 80 Пашаліч,

0:3 – 90 Госенс.

Шахтар – Пятов, Додо, Кривцов, Матвієнко, Ісмаїлі, Тайсон, Алан Патрік, Коваленко (Соломон, 71), Степаненко, Тете (Марлос, 59), Мораес.

Аталанта – Голліні, Госенс, Паломіно, Масьєлло (Малиновський, 61), Кастаньо, Пашаліч, де Рон, Гомес (Хатебур, 90), Фройлер, Гімшіті, Мюріель (Рожер, 71).

Попередження: Мюріель (23), Алан Патрік (50), Додо (63), Фройлер (74), Хатебур (90).

Вилучення: Додо (77).

Як повідомляв OBOZREVATEL, в четвер свій заключний матч у груповому турнірі Ліги Європи проведе і київське "Динамо". Віцечемпіони України зіграють вдома проти швейцарського "Лугано".

Дізнавайся результати матчів Ліги чемпіонів у нас в Telegram!