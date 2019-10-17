"Серйозний клуб": Ребров розповів, де буде працювати Шевченко

Головний тренер угорського "Ференцвароша" Сергій Ребров прокоментував успіх збірної України у відборі Євро-2020 і поділився своєю думкою з приводу майбутнього Андрія Шевченка.

Сергій Ребров ФК "Ференцварош"

"Перш за все, я хочу побажати Андрію удачі і привітати його з хорошими результатами в національній збірній України, оскільки він вивів команду на чемпіонат Європи. Наші тренерські кар'єри знаходяться в схожій фазі. Ми обидва – на ранніх етапах свого розвитку. Мені здається, що він, як і я, не хоче, щоб нас порівнювали. Я віддаю перевагу роботі на клубному рівні, а не в збірній. Мені потрібно кожен день перебувати в контакті з гравцями. Андрій працює в іншій ролі, але я впевнений, що ми скоро побачимо його на чолі серйозного футбольного клубу", - сказав Ребров в інтерв'ю football.ua.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Шевченко в розмові з італійськими журналістами розповів про інтерес до нього з боку "Мілана".

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