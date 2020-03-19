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19 березня • оновлено в 15:01
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Серія А повертається: в Італії назвали дату

1.1т
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Президент Федерації футболу Італії (FIGC) Габріеле Гравіна заявив, що відновлення Серії А поки що заплановано на 3 травня.

"Ми почали складання календаря, який дозволить відновити чемпіонат з 3 травня і завершити його 30 червня. Можливо, нам доведеться вийти за ці рамки і дограти сезон в перших числах липня. Ми вже відправили відповідний запит місцевій владі, УЄФА і ФІФА. Ми також приймемо до уваги паузу на ігри національних збірних, заплановану на перший тиждень червня", – цитує слова Гравіни інформагентство Football Italia.

серія А

серія А

Нагадаємо, що до припинення чемпіонату через спалах коронавірусу в Серії А було зіграно 26 турів. Лише декілька команд провели по 25 матчів, в тому числі "Інтер" і "Аталанта" українця Руслана Малиновського.

Як повідомляв OBOZREVATEL, клуби англійської Прем'єр-ліги хочуть відновити сезон під час карантину, догравши його в особливому форматі.

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Теми
Коронавірус Чемпіонат Італії
Місце
Італія
Теги
ФК Наполі ФК Фіорентина ФК Торіно ФК Ювентус ФК Рома ФК Аталанта ФК Лаціо Рим ФК Мілан ФК Інтер
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