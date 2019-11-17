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17 листопада • оновлено в 16:56
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Сербія - Україна: онлайн відео голів матчу відбору на Євро-2020

Сербія - Україна: онлайн відео голів матчу відбору на Євро-2020
Зустріч проходить на стадіоні "Райко Мітіч"
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Збірна України з футболу проводить заключний матч кваліфікації на чемпіонат Європи-2020. Підопічні Андрія Шевченка в 9-му турі грають в Белграді проти команди Сербії.

Уже в дебюті зустрічі наші співвітчизники не змогли стримати натиск суперника і на 8-й хвилині заробили пенальті. Провівши більшу частину ігрового часу в захисті, "синьо-жовті" встигли ще до перерви відігратися.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам відео голів.

Сербія – Україна 1: 1 (перший тайм)

1:0 – 9, пенальті Тадич,

1:1 – 32 Яремчук.

Сербія – Райковіч, Родич, Міленкович, Максимович, Коларов, Радоніч, Гудель, Максимович, Ляйіч, Тадич, Мітровіч.

Україна – Пятов, Матвієнко, Миколенко, Кривцов, Караваєв, Циганков, Коваленко, Малиновський, Сидорчук, Ярмоленко, Яремчук.

Попередження: Матвієнко (8), Радоніч (34).

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Нагадаємо, що зустріч між збірними України та Сербії в 3-му турі відбору на Євро-2020 пройшла у Львові і завершилася з рахунком 5: 0.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Теми
Україна - Сербія Євро-2020
Місце
Сербія Белград
Теги
Збірна України з футболу збірна Сербії з футболу
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