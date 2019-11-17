Сербія - Україна: онлайн відео голів матчу відбору на Євро-2020

Збірна України з футболу проводить заключний матч кваліфікації на чемпіонат Європи-2020. Підопічні Андрія Шевченка в 9-му турі грають в Белграді проти команди Сербії.
Уже в дебюті зустрічі наші співвітчизники не змогли стримати натиск суперника і на 8-й хвилині заробили пенальті. Провівши більшу частину ігрового часу в захисті, "синьо-жовті" встигли ще до перерви відігратися.
OBOZREVATEL пропонує своїм читачам відео голів.
Сербія – Україна 1: 1 (перший тайм)
1:0 – 9, пенальті Тадич,
1:1 – 32 Яремчук.
Сербія – Райковіч, Родич, Міленкович, Максимович, Коларов, Радоніч, Гудель, Максимович, Ляйіч, Тадич, Мітровіч.
Україна – Пятов, Матвієнко, Миколенко, Кривцов, Караваєв, Циганков, Коваленко, Малиновський, Сидорчук, Ярмоленко, Яремчук.
Попередження: Матвієнко (8), Радоніч (34).
Нагадаємо, що зустріч між збірними України та Сербії в 3-му турі відбору на Євро-2020 пройшла у Львові і завершилася з рахунком 5: 0.
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