Серби пригрозили Україні помстою у відборі Євро-2020

Футболісти збірної Сербії налаштовані помститися українцям за ганебну поразку у Львові (5:0) в матчі відбору Євро-2020.

За словами півзахисника Душана Тадіча, перемога над "жовто-синіми" є головною мотивацією для сербів у поєдинку 17 листопада.

Україна – Сербія ФФУ

"Що стосується заключного матчу відбірної кампанії проти України, то треба дивитися на речі тверезо: навряд чи ще можливий наш вихід на Євро-2020, оскільки я просто не можу уявити, що Португалія втратить очки в поєдинку з Люксембургом. Так що нам, перш за все, потрібно помститися збірній Україні за розгром у виїзному матчі з цією командою", – цитує Тадіча сербське видання РТРС.

Як повідомляв OBOZREVATEL, букмекери назвали збірну України аутсайдером матчу відбору Євро-2020 з Сербією.

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