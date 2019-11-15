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15 листопада • оновлено в 22:15
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Серби пригрозили Україні помстою у відборі Євро-2020

2.8т
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Футболісти збірної Сербії налаштовані помститися українцям за ганебну поразку у Львові (5:0) в матчі відбору Євро-2020.

За словами півзахисника Душана Тадіча, перемога над "жовто-синіми" є головною мотивацією для сербів у поєдинку 17 листопада.

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"Що стосується заключного матчу відбірної кампанії проти України, то треба дивитися на речі тверезо: навряд чи ще можливий наш вихід на Євро-2020, оскільки я просто не можу уявити, що Португалія втратить очки в поєдинку з Люксембургом. Так що нам, перш за все, потрібно помститися збірній Україні за розгром у виїзному матчі з цією командою", – цитує Тадіча сербське видання РТРС.

Як повідомляв OBOZREVATEL, букмекери назвали збірну України аутсайдером матчу відбору Євро-2020 з Сербією.

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Теми
Євро-2020 Україна - Сербія
Теги
збірна Сербії з футболу Збірна України з футболу
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коршун федот
коршун федот
Противкаждого уб.людка серба-всегда найдется брат-хорват.
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Стране-подстилке не понять что такое гордость
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Pooh Vini
Pooh Vini
Мотивация понятна,побольше очков и возможность сыграть в стыковых. Заруба будет. Немотивированные наши (интересно !) и сербы с условной мотивацией.
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