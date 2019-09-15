"Щось заважає": Михайличенко прокоментував поразку "Динамо"

Головний тренер київського "Динамо" Олексія Михайличенка залишився незадоволений результатом гри з "Десною".

"Рахунок на табло говорить про все. Незадоволеність грою є, і вона більше стосується самого результату. По такій грі програвати не можна. Не дивлячись навіть на те, що без помилок не обійшлося. Особливо другий м'яч, який психологічно підкосив деяких гравців. Дуже неприємний відрізок часу і для мене, і для команди. У трьох іграх ми втратили дуже багато очок. Якщо в перших двох іграх можна сказати, що ми знайомилися, то в цій грі кілька помилок перекреслили величезний обсяг роботи, який виконувала команда. Були швидкості, конструктивні атаки. Не вистачало майстерності, везіння", - цитує тренера "Динамомания"

Наставник визнав свою відповідальність за результат.

"Коли є ряд невдалих ігор, то втрачається віра в себе. Наше завдання – її повернути. Вони вміють грати в футбол і повинні вигравати, але на даному етапі щось заважає. Багато нюанси. За своєю структурою ця гра була на хорошому рівні. Це мій погляд. 100% я відповідаю за результат. Команда повинна відповідати за гру, а я – за результат. Я це прекрасно знаю", - підсумував Олексій Олександрович.

Як повідомляв OBOZREVATEL, гра на головній арені країни завершилася з рахунком 2:1 на користь гостей з Чернігова. Відзначимо. що в середині першого тайму арбітр не зарахував чистий гол киян. Переможний гол "Десна" забила п'ятою у дотик.

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