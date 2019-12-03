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4 грудня • оновлено в 01:47
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"Що будете відчувати, програвши Україні?" Черчесова потролили на жеребкуванні Євро-2020

8.6т
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Головний тренер збірної Росії з футболу Станіслав Черчесов не одразу знайшов відповідь на питання, що він буде відчувати після того, як програє Україні в плей-офф чемпіонату Європи-2020.

"По-перше, я був радий з Андрієм Шевченком поговорити, давно його не бачив. Але якщо це трапиться, десь у чвертьфіналі або півфіналі. Я не хочу сперечатися програємо ми чи ні. Буду радий із ними зустрітися, з друзями своїми", – після заминки відповів Черчесов кореспонденту Youtubе-каналу "Любителі" на пресконференції після жеребкування Євро-2020.

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Нагадаємо, що напередодні збірна України з футболу на Євро-2020 потрапила в групу С. Були визначені три команди-суперниці. Ще одна команда стане відома після стикових матчів у березні. Пізніше Андрій Шевченко оцінив жеребкування для нашої збірної.

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Автор
Максим Богданов
Теми
жеребкування Євро-2020 Євро-2020
Особа
Станіслав Черчесов
Тег
Збірна України з футболу
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