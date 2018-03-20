Ще одна країна оголосила бойкот ЧС-2018 у Росії

Президент Республіки Польща Анджей Дуда та низка інших чиновників країни прийняли рішення відмовитися від поїздки до Росії на чемпіонат світу з футболу 2018 року. Про це повідомив глава адміністрації Дуди Кшиштоф Щерскі.

"Є дуже важлива інформація - напередодні президент прийняв рішення, що не братиме участі як представник Польщі на чемпіонаті світу з футболу в Росії. Поки що ми говоримо про церемонію відкриття турніру, за якою будемо стежити з якоїсь іншої країни. Чи зміниться ситуація у разі успішного виступу нашої збірної? Ми просто тримаємо кулаки за наших футболістів", - наводить слова Щерскі RMF24.

Як повідомляв "Обозреватель", Великобританія на дипломатичному рівні прийняла рішення бойкотувати чемпіонату світу 2018 року у Росії. Крім того, відмовитися від поїздки в РФ мають намір ісландські чиновники.