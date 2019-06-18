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"Ще не вирішив": лідер збірної України U-20 може змінити громадянство

1.1тЧитати матеріал російською

Півзахисник "Динамо" і молодіжної збірної України з футболу Георгій Цітаішвілі не виключив, що на дорослому рівні захищатиме кольори грузинської національної команди.

Переможець чемпіонату світу U-20 у складі "жовто-синіх" заявив, що ще не прийняв остаточного рішення з цього питання.

"Хочу закріпитися в київському "Динамо". З тренерським штабом хороші відносини, і з пацанами. Упевнений, чим більше часу дадуть, тим більше я покажу. Національна збірна? Я ще нічого не вирішив. Це провокаційне запитання. Я поки не думаю. Я українець, поки не приймав рішення. Жив і живу 8 років в Україні", – цитує Цітаішвілі "Динамомания".

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Георгій Цітаішвілі (№7, на передньому плані)

Георгій Цітаішвілі (№7, на передньому плані)

Відзначимо, що Георгій Цітаішвілі народився в Ізраїлі, коли його батько Кліменті Цітаішвілі захищав кольори місцевого "Хапоеля". При цьому Георгій є вихованцем академії "Динамо".

Як повідомляв OBOZREVATEL, мадридський "Реал" зазначив успішний виступ збірної України U-20 на чемпіонаті світу, привітавши воротаря команди Андрія Луніна з перемогою на турнірі.

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Теги
ФК Динамо КиївМолодіжна збірна України з футболу
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