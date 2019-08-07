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"Ще можливо": екс-тренер "Динамо" заявив про об'єднання Росії і України в футболі

1.2т Читати матеріал російською

Російський футбольний тренер, заступник голови комітету Держдуми РФ з фізичної культури, спорту і туризму Валерій Газзаєв заявив, що "вірить в об'єднання чемпіонатів Росії та України".

З 2013 року Газзаєв є прихильником міфу про злиття чемпіонатів двох країн по футболу.

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Валерій Газзаєв

Валерій Газзаєв

vkpress.ru

"Звичайно, я переживав, що не вийшло реалізувати цей проект, тим більше що в 2013 році практично все було готово. І якби політика не втрутилася, то сьогодні був би об'єднаний чемпіонат. Більш того, це був би один з кращих чемпіонатів в історії європейського футболу. Я вірю в це і в те, що відносини між нашими країнами налагодяться. Людина без віри жити не може", - наводить слова Газзаєва ТАСС.

Відзначимо, що в 2009-2010 роках Газзаєв був головним тренером київського "Динамо".

Як повідомляв OBOZREVATEL, поліція Санкт-Петербурга в процесі пошуку винних у масових заворушеннях на останніх матчах "Зеніту" зробила "крайніми" громадян України.

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Особа
Валерій Газзаєв
Місце
Росія
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