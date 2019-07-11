Головна Новини
Мова Язык
Економіка Шоу

/ Новини футболу

"Щасливий повернутися!" Ярмоленко зробив несподіване зізнання

6.9т Читати матеріал російською

Український півзахисник "Вест Хема" Андрій Ярмоленко повернувся до повноцінних тренувань після більш ніж 8-місячної паузи. Також українець зізнався, що дуже скучив за роботою.

"Фірмова посмішка Ярмоленка стала ширшою, ніж будь-коли після повернення українця в стрій і відновлення тренувань із "Вест Хемом", — так починається невелика стаття, присвячена гравцеві збірної України на офіційному сайті лондонського клубу.

Андрій Ярмоленко

Андрій Ярмоленко

whufc.com

Уже протягом десяти днів Андрій займається в загальній групі "Вест Хема" на зборі в Швейцарії.

"Я щасливий повернутися до повноцінних тренувань, адже за довгі вісім місяців я дуже скучив за командою, скучив за роботою. Зараз відчуваю себе добре. Звичайно, хотів би сказати спасибі всьому персоналу, який допомагав мені весь цей час у відновленні", — зазначив Ярмоленко.

Новини
"Не чув": Ярмоленко посміявся із Зінченка

Також він подякував уболівальникам "Вест Хема".

"Щоразу, коли я приходив на домашні матчі команди, багато людей мене підтримували — говорили про те, як вони без мене нудьгують і як я потрібен клубу. Я це дуже ціную", — сказав півзахисник.

Нагадаємо, що Ярмоленко отримав важку травму ахілла у вересні минулого року в матчі з "МЮ".

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Вест Хем" несподівано виступив із заявою щодо Ярмоленка.

Підписуйся на наш Instagram! Отримуй лише найважливіше!

Особа
Андрій Ярмоленко
Місце
Швейцарія
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
1
Смішно
5
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel