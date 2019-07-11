"Щасливий повернутися!" Ярмоленко зробив несподіване зізнання

Український півзахисник "Вест Хема" Андрій Ярмоленко повернувся до повноцінних тренувань після більш ніж 8-місячної паузи. Також українець зізнався, що дуже скучив за роботою.

"Фірмова посмішка Ярмоленка стала ширшою, ніж будь-коли після повернення українця в стрій і відновлення тренувань із "Вест Хемом", — так починається невелика стаття, присвячена гравцеві збірної України на офіційному сайті лондонського клубу.

Андрій Ярмоленко whufc.com

Уже протягом десяти днів Андрій займається в загальній групі "Вест Хема" на зборі в Швейцарії.

"Я щасливий повернутися до повноцінних тренувань, адже за довгі вісім місяців я дуже скучив за командою, скучив за роботою. Зараз відчуваю себе добре. Звичайно, хотів би сказати спасибі всьому персоналу, який допомагав мені весь цей час у відновленні", — зазначив Ярмоленко.

Також він подякував уболівальникам "Вест Хема".

"Щоразу, коли я приходив на домашні матчі команди, багато людей мене підтримували — говорили про те, як вони без мене нудьгують і як я потрібен клубу. Я це дуже ціную", — сказав півзахисник.

Нагадаємо, що Ярмоленко отримав важку травму ахілла у вересні минулого року в матчі з "МЮ".

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Вест Хем" несподівано виступив із заявою щодо Ярмоленка.

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