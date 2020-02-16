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16 лютого • оновлено в 14:22
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Санкції проти "Манчестер Сіті": Клуб Зінченка можуть позбавити чемпіонства в АПЛ

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У "Манчестер Сіті" можуть відібрати чемпіонський титул англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) 2014 року слідом за забороною на виступ у турнірах під егідою УЄФА на два сезони.

Як повідомляє Daily Mail, незважаючи на відсутність коментарів від керівництва Прем'єр-ліги, є інформація, що всі фінансові дані для ліцензування, які команди подають в УЄФА, повинні збігатися з матеріалами для участі в англійському чемпіонаті. Якщо вина клубу українця Олександра Зінченка буде доведена, то з "МанСіті" можуть бути зняті очки в сезонах 2012-2016.

Гравці "Манчестер Сіті" святкують перемогу в АПЛ в сезоні 2013/14

Гравці "Манчестер Сіті" святкують перемогу в АПЛ в сезоні 2013/14

Soccer Laduma

Поки невідомо, чи будуть у цій ситуації враховуватися результати чемпіонського сезону 2011/12, однак першість 2013/14 року точно потрапляє в період махінацій босів команди зі спонсорськими контрактами. Нагадаємо, що тоді "городяни" у впертій боротьбі випередили "Ліверпуль" на 2 очки.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, представники "Манчестер Сіті" їдко відреагували на рішення УЄФА про виключення команди з єврокубків на два наступні сезони.

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Тема
Чемпіонат Англії
Теги
ФК Ліверпуль ФК Манчестер Сіті
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