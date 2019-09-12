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12 вересня • оновлено в 20:39
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"Самі знищуємо": тренер чемпіонів світу-2019 розповів, як гроблять в Україні таланти

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Головний тренер чемпіонів світу з футболу серед 20-річних - збірної України (U-20) - Олександр Петраков поділився думкою про вплив грошей на кар'єри молодих футболістів.

"Я контролювати їхнє (гравців - Ред.) життя не можу. За кордоном отримують ще більші суми, але у молодих футболістів обмежений доступ до цих грошей. Велика частина заморожується на рахунках, вони фізично не можуть скористатися грошима. У Бельгії, наприклад, великий відсоток зарплати відкладається в пенсійний фонд, і футболіст може скористатися цими коштами тільки після 35 років", - розповів Петраков.

Олександр Петраков

Олександр Петраков

ФФУ

Він, зокрема, навів приклад молодого сербського таланта Милинковича-Савича, який виступає за "Лаціо".

"Серби розповідали, що коли Милинковичу-Савичу збільшили зарплату до 40 тисяч євро на місяць, він міг зняти тільки півтори тисячі. А в Україні 20-річні футболісти з резерву купують машини по 40-50 штук баксів! До чого їм прагнути? Ми самі їх знищуємо", - заявив український тренер.

Також Петраков прокоментував негласну схему взаємодії тренерів і агентів в українському футболі - систему "відкатів".

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"Десять років тому, коли я тільки прийшов у збірну, мені був один дзвінок з пропозицією працювати за схемою. Я послав цю людину. Кожен раз, коли я приймаю збірну, насамперед повідомляю хлопцям, що якщо побачу хоч одного агента в холі готелю, цей футболіст відразу вилетить зі збірної... Тому агенти мене недолюблюють і бігають від мене, як від прокаженого", - додав Олександр Петраков.

Відзначимо, що після завоювання золотих медалей ЧС-2019 зі збірною України (U-20) Петраков прийняв нову команду - збірну країни серед 17-річних.

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Україна
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