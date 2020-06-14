Легендарний екснападник київського "Динамо" Олег Саленко прокоментував слова футболіста "Сочі" Олександра Кокоріна, який побажав побачити матч між Росією і Україною на Євро-2020.

50-річний рекордсмен чемпіонатів світу з футболу заявив, що він вітає такі ідеї, хоча і не вірить в їх реальність.

Олег Саленко Sportarena

"Згоден, пора вже закінчувати цю нісенітницю між Україною і Росією. Я б взагалі хотів запропонувати для початку провести товариський матч між збірними ветеранів України та Росії. Може бути, навіть на нейтральній території. Спілкуюся з друзями з Росії. Вони теж підтримують ідею. Але, звичайно, Українська асоціація футболу на це не піде. Втрутиться політика. Найближчі рік-два, напевно, нічого в цьому питанні не зміниться", – цитує Саленка Meta-ratings.com.ua.

На думку Саленка треба "до чортової матері закінчувати цей конфлікт", як з боку України, так і з боку "Л/ДНР" і їх кураторів.

"Я був там, ми грали в футбол недалеко від військових дій. Знаємо, що військові між собою теж спілкуються. Потрібно знаходити спільну мову і Донбасу повертатися до складу України. Крим? Тут складніше. Там вже багато військових російських баз, ядерну зброю завезуть скоро", – зазначив Саленко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 16 квітня Саленко з матами влаштував скандал з київською поліцією, яка хотіла його оштрафувати за порушення карантину.

Відзначимо, що раніше Саленко шокував уболівальників своїм виглядом.

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