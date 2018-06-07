"Ряд штрафних санкцій": ФІФА жорстко обламала окупантів в Криму з ЧС-2018

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) не дозволила відкриття офіційних фан-зон чемпіонату світу з футболу в окупованому Росією Криму, повідомив "міністр курортів і туризму" півострова Вадим Волченко.

"Ми і Федеральне агентство по туризму зверталися в структури ФІФА за дозволом на публічні трансляції чемпіонату світу з футболу і не отримали відповіді. Така своєрідна позиція - немає ні відмови, ні відповіді. Прискіпатися начебто ні до чого, але по суті це є заборона на офіційні фан-зони чемпіонату світу з футболу. Це абсолютно несправедливо", - цитує" РІА Новини "Волченко.

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При цьому, як повідомив російський міністр, позиція ФІФА "блокує будь-які активності".

"Ми, звичайно, зберігаємо ще надію, але залишився тиждень, а неофіційна трансляція підлягає цілого ряду штрафних санкцій і чревата і для Криму, і для російського футболу, і в цілому для проведення чемпіонату світу", - підкреслив Волченко.

Нагадаємо, що в січні цього року президент фейковий Кримського футбольного союзу Юрій Ветоха заявив, що ФІФА може затвердити фан-зони ЧС-2018 в Сімферополі і Севастополі.