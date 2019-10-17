"Ми 15 тисяч поховали заради чого?" Відомий воротар обурений владою в Україні

Колишній голкіпер збірної України, що захищає зараз ворота "Маріуполя", Рустам Худжамов, вважає великою помилкою намагання нової влади домовитися з терористами "Л/ДНР".

Рустам Худжамов

"Поки що я бачу тільки шоу, закони, які вони пропонують внести про амністію для сепаратистів – це що таке? Ми 15 тисяч осіб поховали заради чого? Кожен день хлопці гинуть заради чого? Щоб назад дружити з ними? Я особисто не за це", – сказав Худжамов в інтерв'ю СпортАрені.

На думку голкіпера людям наділи великий шолом на голову у вигляді телевізійної картинки, формули Роттердам+ й анонсували величезні зарплати.

"Наступного року бачу, що жодних змін за тарифами і підвищень зарплат не буде. Я висловлюю свою думку і знаю, що 73% набіжать у коментарі і вiдштовхають мене", – іронічно підсумував футболіст.

Раніше Худжамов заявив, що у наших футболістів великі проблеми з українською мовою. На думку спортсмена багато хто використовує суржик і це справжній жах.

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