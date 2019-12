Румунський футболіст забив "гол століття"

Незвичайний гол був забитий в 19-му турі чемпіонату Румунії з футболу.

У кінцівці матчу "Університатя Крайова" - "Ботошанi" за рахунку 2:1 гості всією командою разом в воротарем вирушили на кутовий в чужий штрафний майданчик.

Після невдалої подачі гравці "Ботошанi" втратили м'яч, дозволивши супернику організувати швидку контратаку. В результаті на порожні ворота вибігло п'ять гравців "Університатя".

Відомий румунський журналіст Емануель Рошу, який виклав відео кумедного епізоду в Twitter, назвав це голом століття. У коментарях користувачі законно обурювалися, чому арбітр не свиснув офсайд.

The goal of the century was just scored in Romania! pic.twitter.com/S5pPaNeD5B