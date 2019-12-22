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22 грудня • оновлено в 23:21
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Румунський футболіст забив "гол століття"

3.4т
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Незвичайний гол був забитий в 19-му турі чемпіонату Румунії з футболу.

У кінцівці матчу "Університатя Крайова" - "Ботошанi" за рахунку 2:1 гості всією командою разом в воротарем вирушили на кутовий в чужий штрафний майданчик.

Після невдалої подачі гравці "Ботошанi" втратили м'яч, дозволивши супернику організувати швидку контратаку. В результаті на порожні ворота вибігло п'ять гравців "Університатя".

Відомий румунський журналіст Емануель Рошу, який виклав відео кумедного епізоду в Twitter, назвав це голом століття. У коментарях користувачі законно обурювалися, чому арбітр не свиснув офсайд.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, півзахисник футбольного клубу "Колос" з села Ковалівка Київської області Олег Ільїн відзначився феноменальним голом в 19-му турі чемпіонату України в Прем'єр-лізі.

На 57-й хвилині після удару 22-річного хавбека по воротах "Дніпра-1", м'яч прийняв настільки хитромудру траєкторію, що в коментарях вболівальники назвали його "таким, що порушує всі закони фізики".

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Автор
Максим Богданов
Місце
Румунія
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Никакого офсайта, так как мяч нападающий получил НА СВОЕЙ половине поля!
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3
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Дмитриенко Дмитрий
Дмитриенко Дмитрий
Kuksov Micha, не важно где получил, главное, что В МОМЕНТ ПЕРЕДАЧИ он находился на своей половине поля.
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1
Иванович Василий
Иванович Василий
офсайд, конечно, а не гол.
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2
Иванович Василий
Иванович Василий
Дмитриенко Дмитрий, и блокировки вратаря как полевого игрока (подставленного корпуса) - тоже не было?! Мяч-то - как оказался у полевого игрока?
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Дмитриенко Дмитрий
Дмитриенко Дмитрий
Иванович Василий, на своей половине офсайда быть не может!!!
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1
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