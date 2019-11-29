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30 листопада • оновлено в 11:14
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"Розповімо онукам": тренер "Мальме" прокоментував матч з "Динамо"

3.2т
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Головний тренер шведського "Мальме" Уве Реслер прокоментував перемогу над київським "Динамо" в 5-му турі групового етапу Ліги Європи.

"Розповімо онукам": тренер "Мальме" прокоментував матч з "Динамо"

ФК "Мальме"

"Ми почали матч дуже добре, забили, але потім виникли проблеми, "Динамо" показало якість, якою володіє. Але Ракіп (автор третього забитого м'яча "Мальме" - Ред.) з його енергією і атакуючим настроєм змінив хід матчу для нас. Він підняв команду!" – сказав Реслер в інтерв'ю шведським ЗМІ.

Також він додав, що поєдинок з "Динамо" увійде в історію.

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"Не думаю, що червона картка допомогла нам в цій зустрічі. Всі вирішив характер! Це був незабутній вечір. Упевнений, ми будемо розповідати про нього онукам. Розенберг забив двічі і завжди знаходився в потрібному місці. Я поважаю його ігрову кар'єру і його самого як людину. Пам'ятний матч!", – зазначив головний тренер "Мальме".

Як повідомляв OBOZREVATEL, київське "Динамо", виграючи по ходу матчу, програло "Мальме" на останніх секундах з рахунком 3:4 в рамках 5-го туру Ліги Європи.

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Автор
Денис Карпов
Тема
Ліга Європи
Місце
Швеція Мальме
Теги
ФК Мальме ФК Динамо Київ
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Хо Хол
Хо Хол
МОЩНО УНИЗИЛИ ДИНАМО
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Pooh Vini
Pooh Vini
Хо Хол, привет локомотиву
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