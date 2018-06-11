Росія - Саудівська Аравія: прогноз букмекерів на матч-відкриття ЧС-2018

Збірна Росії вважається очевидним фаворитом стартового матчу чемпіонату світу з футболу 2018 року з Саудівською Аравією. Відкриття першості планети пройде на стадіоні "Лужники" у Москві. OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу Росія - Саудівська Аравія. Начло зустрічі - о 18:00 за київським часом.

Ставки на перемогу росіян в поєдинку проти однієї з найсильніших команд Азії приймаються з коефіцієнтом 1,40. Нічия оцінюється котируванням 4,20. А показники на успіх аравійців досягають рівня 9,00.

При цьому аналітики абсолютно впевнені в тому, що гра вийде малорезультативною. Ставки на те, що в грі буде забито не більше двох м'ячів, приймаються з коефіцієнтом 1,61.

Як повідомляв OBOZREVATEL, громадяни України визначилися з тим, які санкції застосувати до співвітчизників, які вирішили відвідати матчі чемпіонату світу з футболу в Росії.