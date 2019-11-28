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29 листопада • оновлено в 11:20
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Спорт поза політикою? Росія ухвалила скандальне рішення щодо матчу Ліги Європи

7.6т
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Футболіст швейцарського "Базеля" Едон Жегрова не поїхав зі своєю командою в Росію на матч Ліги Європи проти "Краснодара". Російська Федерація заборонила гравцеві в'їзд.

Річ у тім, що Жегрова родом із Республіки Косово – держави, чию незалежність Росія не визнає. Косово відокремилося від Сербії у 2008 році, а в 2010-му його самостійний статус визнав Міжнародний суд ООН. Станом на травень 2019 року, незалежність Косова визнавали 100 країн зі 193-х.

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Крім того, УЄФА з 2019 року ухвалило рішення розводити команди з Росії та Косова.

Відсутність 20-річного нападника не стане для "Базеля" критичною – клуб забезпечив собі участь у весняній частині турніру.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній гравець "Шахтаря" Генріх Мхітарян, який нині виступає за "Арсенал", у травні 2019 року не поїхав на фінал Ліги Європи в Баку через вірмено-азербайджанський конфлікт, що викликало грандіозний скандал у Англії.

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Автор
Денис Карпов
Місце
Косово
Теги
ФК Базель ФК Краснодар
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Архипов Михаил
Архипов Михаил
Терпилостан во главе с недоростком -лысым Хутиным привели свою резервацию к краю каменного века.
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1
1
фил филька
фил филька
"Когда вы нажретесь?" Украинцы взбунтовались против новых цен на газ
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2
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
"Крым - Россия", "Украина - Россия", "Аляска - Россия", "Все - Россия, кроме Косово", "Косово - Сербия
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
П ш е л н а х у й
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2
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Куралесов Вася
Куралесов Вася
Цимельман Филя, лапоть, тебя уже ищут санитары, пора на процедуры...
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фил филька
фил филька
обозик ты же первый смешиваешь политику с чем либо другим))
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