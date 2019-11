Спорт поза політикою? Росія ухвалила скандальне рішення щодо матчу Ліги Європи

Футболіст швейцарського "Базеля" Едон Жегрова не поїхав зі своєю командою в Росію на матч Ліги Європи проти "Краснодара". Російська Федерація заборонила гравцеві в'їзд.

Річ у тім, що Жегрова родом із Республіки Косово – держави, чию незалежність Росія не визнає. Косово відокремилося від Сербії у 2008 році, а в 2010-му його самостійний статус визнав Міжнародний суд ООН. Станом на травень 2019 року, незалежність Косова визнавали 100 країн зі 193-х.

Крім того, УЄФА з 2019 року ухвалило рішення розводити команди з Росії та Косова.

Edon Zhegrova has been denied entry into Russia ahead of his team 's match with FC Krasnodar in the @EuropaLeague on Thursday. pic.twitter.com/qDUcuk7ZZ4