Росія - Бразилія: букмекери назвали фаворита товариського матчу

Господарі чемпіонату світу з футболу 2018 року збірна Росії вважається явним аутсайдером товариського матчу з командою Бразилії. Суперники вийдуть на поле московського стадіону "Лужники" у п'ятницю, 23 березня. "Обозреватель" проведе онлайн-трансляцію матчу Росія - Бразилія. Початок зустрічі - о 18:00 за київським часом.

Ставки на перемогу підопічних Станіслава Черчесова приймаються з коефіцієнтом 6,00. Нічия оцінюється котируванням 3,60. А показники на успіх п'ятикратних чемпіонів світу бразильців сягають рівня 1,61.

Аналітики при цьому не сумніваються, що глядачі побачать не багато забитих м'ячів. Поставити на те, що в матчі буде не більше двох голів, можна з коефіцієнтом 1,70.

Як повідомляв "Обозреватель", збірній Росії влаштували підлу підставу напередодні матчу з бразильцями.