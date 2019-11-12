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12 листопада • оновлено в 23:50
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Росія - Бельгія: де дивитися онлайн матч відбору Євро-2020

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Збірна Росії з футболу в суботу, 16 листопада в Санкт-Петербурзі проведе матч 9-го туру відбору на чемпіонат Європи-2020. Поєдинок проти Бельгії пройде на "Газпром Арені". Початок о 19:00.

Побачити зустріч можна буде в прямому ефірі російського "Першого каналу", а також в ефірі "Матч! Прем'єр". У записі гру покаже 17 листопада о 12:35 "Матч ТВ". Час київський.

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Збірна Росії влаштувала бойкот перед матчем відбору Євро-2020

Нагадаємо, що перед дев'ятим туром Росія займає другий рядок у сикстеті I. Щоб забезпечити підсумкове перше місце в групі, росіянам необхідно перемагати з різницею в три м'ячі.

Росія - Бельгія: де дивитися онлайн матч відбору Євро-2020

Як повідомляв OBOZREVATEL, у 7-му турі кваліфікації на чемпіонат Європи-2020 підопічні Станіслава Черчесова розгромили команду Шотландії. Поєдинок у московських "Лужниках" завершився з рахунком 4:0.

8 червня збірна Росії з футболу в 3-му турі відбору чемпіонату Європи-2020 з рахунком 9:0 обіграла команду Сан-Марино, встановивши історичний рекорд.

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Тема
Євро-2020
Місце
Росія Санкт-Петербург
Теги
збірна Росії з футболу збірна Бельгії з футболу Новини Росії
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Исаев Денис
Исаев Денис
Помойка даже в спортивном разделе комменты трёт, хотя какая страна такие и СМИ,
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Исаев Денис
Исаев Денис
Достаточно 2-0 выиграть, в очередной раз убеждаюсь что на обсосе одни дегенераты работают.
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