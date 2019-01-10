Російською і з помилками: "Манчестер Сіті" безглуздо привітав Зінченка

Англійський клуб "Манчестер Сіті" привітав футболіста збірної України Олександра Зінченка із забитим голом твітом, переведеним на російську мову Google-перекладачем.
"Українець дає широкий розмах із 25-ти метрів, обманює воротаря і красиво подає у сітку! Дуже навіть непогано для початку гри в клубі! Ну просто трилер!", — говорить запис в офіційному Twitter "городян"
35. Українець дає широкий розмах з 25-ти метрів, обманює воротаря і красиво подає в сітку! Дуже навіть непогано для початку гри в клубі! Ну просто трилер!- Manchester City (@ManCityRU) 9 січня 2019 р
🔵 4-0 🔶 #cityvbafc #mancity pic.twitter.com/2lB3MZ3IQV
Хлопчина.- Manchester City (@ManCityRU) 9 січня 2019 р
🔵 4-0 🔶 #cityvbafc #mancity pic.twitter.com/Io8zSa37nG
Як повідомляв OBOZREVATEL, футболіст збірної України Олександр Зінченко забив перший м'яч за "Манчестер Сіті". Українець відзначився фантастичним ударом в поєдинку Кубка Англійської ліги проти "Бертон Альбіон".
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