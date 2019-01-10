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Російською і з помилками: "Манчестер Сіті" безглуздо привітав Зінченка

1.4тЧитати матеріал російською

Англійський клуб "Манчестер Сіті" привітав футболіста збірної України Олександра Зінченка із забитим голом твітом, переведеним на російську мову Google-перекладачем.

"Українець дає широкий розмах із 25-ти метрів, обманює воротаря і красиво подає у сітку! Дуже навіть непогано для початку гри в клубі! Ну просто трилер!", — говорить запис в офіційному Twitter "городян"

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Як повідомляв OBOZREVATEL, футболіст збірної України Олександр Зінченко забив перший м'яч за "Манчестер Сіті". Українець відзначився фантастичним ударом в поєдинку Кубка Англійської ліги проти "Бертон Альбіон".

Читайте всі новини по темі "Чемпіонат Англії" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Чемпіонат Англії
Особа
Олександр Зінченко
Місце
Англіявеликий Манчестер
Тег
ФК Манчестер Сіті
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