Російський чемпіон ОІ закликав 'лупити як собак' мітингувальників в Білорусі

Чотириразовий олімпійський чемпіон з біатлону Олександр Тихонов різко засудив протести в Білорусі, що розгорілися після виборів президента.

Знаменитий росіянин з упевненістю заявив, що 90% учасників мітингу – безголова, проплачена публіка.

"Все репетують, качають свої права. Конкретики немає. Якби вийшли на вулиці зі своїми пропозиціями щодо реформ, була б інша справа. На правоохоронців нападати не можна. Я б таких людей, які нападають на поліцейських, садив би на 15 років. Наїжджають на автомобілях. Будь моя воля, я з першої хвилини цих заворушень дав би команду бити, як собак. Якщо ви вийшли на вулицю – добре. Ідіть спокійно, підійміть транспаранти, напишіть на них, в чому Лукашенко не правий", – сказав Тихонов в інтерв'ю championat.com.

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