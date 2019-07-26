Російський клуб зганьбився в дебютному матчі Ліги Європи

Футбольний клуб "Арсенал" з Тули, поступившись у першому матчі кваліфікаційного раунду Ліги Європи бакинському "Нефчі" – 0:1, став першою російською командою, яка програла азербайджанцям в єврокубках.

Для "Арсеналу" цей матч став дебютним у єврокубках. Клуб зайняв шосте місце в чемпіонаті Росії-2018/2019 і отримав право почати виступ в Лізі Європи, де відразу ж зазнав принизливої поразки на очах своїх уболівальників.

"Арсенал" - "Нефчі" - 0:1 ФК "Арсенал" Тула

Гра у відповідь відбудеться 1 серпня на "Баксель Арені" в Баку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, жіноча збірна Росії з баскетболу програла команді Швеції в матчі за 5-8-е місця чемпіонату Європи-2019. Зустріч в Белграді завершилася з рахунком 52:57.

Це ганебна поразка позбавило російську команду шансів на участь у кваліфікації Олімпійських ігор 2020 року в Токіо.

Про спорт у всій красі – в нашому Instagram!