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Російський клуб зганьбився в дебютному матчі Ліги Європи

11.2т Читати матеріал російською

Футбольний клуб "Арсенал" з Тули, поступившись у першому матчі кваліфікаційного раунду Ліги Європи бакинському "Нефчі" – 0:1, став першою російською командою, яка програла азербайджанцям в єврокубках.

Для "Арсеналу" цей матч став дебютним у єврокубках. Клуб зайняв шосте місце в чемпіонаті Росії-2018/2019 і отримав право почати виступ в Лізі Європи, де відразу ж зазнав принизливої поразки на очах своїх уболівальників.

"Арсенал" - "Нефчі" - 0:1

"Арсенал" - "Нефчі" - 0:1

ФК "Арсенал" Тула

Гра у відповідь відбудеться 1 серпня на "Баксель Арені" в Баку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, жіноча збірна Росії з баскетболу програла команді Швеції в матчі за 5-8-е місця чемпіонату Європи-2019. Зустріч в Белграді завершилася з рахунком 52:57.

Це ганебна поразка позбавило російську команду шансів на участь у кваліфікації Олімпійських ігор 2020 року в Токіо.

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Тема
Ліга Європи
Місце
Росія Тула
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Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
Украинские сми пишут о России только фейки, плохие новости или ничего. Как и Европа за последнии лет 350-400. Надо же как то поднимать свой статус, создавать якобы свое величие на фоне соседей неудачников.
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Mihailova Kristina
Mihailova Kristina
У россиян сплошь "позор", у paгулей одни "перемоги". Ну, не на самом деле, только на обозе.
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