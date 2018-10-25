Російський клуб оштрафували через образливий банер на адресу екс-динамівця

Дисциплінарний комітет Російського футбольного союзу оштрафував московський "Спартак" за образливий банер на адресу колишнього гравця київського "Динамо" Романа Єрьоменка. Столичному клубу доведеться заплатити 105 тисяч рублів за витівку своїх фанатів.
З них 80 тисяч "Спартаку" буде коштувати нецензурне скандування під час матчу, а ще 25 - за банер "Пудрило #26". Своє обурення вболівальники висловлювали через те, що раніше фінський футболіст виступав за заклятих ворогів команди - московське ЦСКА, повідомляє Sport24.
Тушино зустріло Єременко як личить! Бачиш, Ромочка, тобі тут не раді. За це, звичайно, м'яса респект від мене особисто летить. Їм теж неприємно, коли гравець спочатку носить футболку коней, а потім переходить до свиней. Такого бути НЕ має. # Пудріло26 # РПЛ # СпартакАрсенал pic.twitter.com/gdQ6vULxhV- Maxim Matyushevskiy (@MMatyushevskiy) 21 жовтня 2018 р
Нагадаємо, що в 2016 році Роман Єрьоменко був дискваліфікований на два роки через вживання наркотиків.
Як повідомляв OBOZREVATEL, вболівальники зворушливо підтримали Андрія Ярмоленка після травми.