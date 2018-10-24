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Російські футболісти розбилися у смертельній ДТП на Кубані

5.6тЧитати матеріал російською

У Росії футболісти з аматорських клубів Краснодарського краю потрапили у смертельну ДТП. Трагедія сталася на 34 кілометрі траси "Темрюк — Краснодар — Кропоткін", коли компанія спортсменів поверталася додому з ігор.

20-річний житель Темрюкського району, керуючи автомобілем ВАЗ-2107 виїхав на смугу зустрічного руху та допустив лобове зіткнення із автомобілем "Форд-Мондео", яким керував 41-річний житель Севастополя, повідомляють Кубанські новини.

На місці події від отриманих травм померли водій російського легковика і двоє його пасажирів: одному було 25 років, іншому — 20 років.

Третій пасажир ВАЗ-2107, 21-річний житель Краснодару отримав множинні важкі травми і був доставлений у лікарню. Також госпіталізований і водій іномарки, у нього діагностовано струс головного мозку, перелом ноги, забої.

ДТП

ДТП

Кубанські новини

ДТП

ДТП

Кубанські новини

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