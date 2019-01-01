Роналду зробив заяву про виступи за збірну

Нападаючий збірної Португалії та італійського "Ювентуса" Кріштіану Роналду заявив про швидке повернення до лав національної команди.

Кріштіану Роналду

"У 2019 я буду знову грати за збірну", - заявив футболіст португальському виданню Record.

Нападник також розповів, чому він не виступав за національну команду після чемпіонату світу з футболу в Росії.

"У розмові з президентом федерації ми вирішили, що мене не будуть викликати в першій половині сезону. Мені 33 роки, я тільки переїхав з однієї країни в іншу, в новий клуб. Думаю, це було найкращим рішенням для всіх", - сказав Роналду.

Нагадаємо, що в рамках відбіркового турніру Євро-2020 португальська збірна 22 березня буде приймати національну команду України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нападник "Ювентуса" Кріштіану Роналду відзначився неймовірним досягненням в чемпіонаті Італії. Зоряний футболіст став найрезультативнішим португальцем за один сезон в Серії А.

У 19 матчах чемпіонату Італії Роналду забив 14 м'ячів.