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Роналду зробив заяву про виступи за збірну

1.7тЧитати матеріал російською

Нападаючий збірної Португалії та італійського "Ювентуса" Кріштіану Роналду заявив про швидке повернення до лав національної команди.

Кріштіану Роналду

Кріштіану Роналду

"У 2019 я буду знову грати за збірну", - заявив футболіст португальському виданню Record.

Нападник також розповів, чому він не виступав за національну команду після чемпіонату світу з футболу в Росії.

"У розмові з президентом федерації ми вирішили, що мене не будуть викликати в першій половині сезону. Мені 33 роки, я тільки переїхав з однієї країни в іншу, в новий клуб. Думаю, це було найкращим рішенням для всіх", - сказав Роналду.

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Нагадаємо, що в рамках відбіркового турніру Євро-2020 португальська збірна 22 березня буде приймати національну команду України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нападник "Ювентуса" Кріштіану Роналду відзначився неймовірним досягненням в чемпіонаті Італії. Зоряний футболіст став найрезультативнішим португальцем за один сезон в Серії А.

У 19 матчах чемпіонату Італії Роналду забив 14 м'ячів.

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Тема
Євро-2020
Особа
Кріштіану Роналду
Теги
ФК Ювентусзбірна Португалії з футболу
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