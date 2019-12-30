Роналду зіграв у футбол з відомим хлопчиком без ніг – відео

Лідер "Ювентуса" і збірної Португалії Кріштіану Роналду зустрівся з народженим без ніг хлопчиком Алі Турганбековим з Нур-Султана (Казахстан).

Алі зі своїм братом зустрівся з Роналду і його сином в Дубаї, куди португалець прибув на церемонію нагородження Global Soccer Award 2019.

Роналду зіграв з Алі в футбол, а також зробив з хлопчиком спільне фото на пам'ять.

"Для мене було задоволенням зустрітися з тобою, Алі. Істинне натхнення", – підписав відео Роналду.

Роналду і Алі Турганбеков

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Раніше Алі вже зустрічався з форвардом "Барселони" Ліонелем Мессі і футболістами ПСЖ Неймаром і Кіліаном Мбаппе.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в березні 2019 року Алі побував в Києві на відкритому тренуванні збірної України, де зустрівся зі своїм кумиром Андрієм Шевченком. 12-річний хлопчик народився без обох ніг, але продовжує вести активний спосіб життя. Одним з бажань хлопця була зустріч з легендою "Мілана" і українського футболу.

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