Головна Новини
31 грудня • оновлено в 00:27
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини футболу

Роналду зіграв у футбол з відомим хлопчиком без ніг – відео

1.1т
Читати матеріал російською

Лідер "Ювентуса" і збірної Португалії Кріштіану Роналду зустрівся з народженим без ніг хлопчиком Алі Турганбековим з Нур-Султана (Казахстан).

Алі зі своїм братом зустрівся з Роналду і його сином в Дубаї, куди португалець прибув на церемонію нагородження Global Soccer Award 2019.

Роналду зіграв з Алі в футбол, а також зробив з хлопчиком спільне фото на пам'ять.

It was a pleasure to meet you @ali_amir_happy 😀🙌🏻 A truly inspiration 💪🏻🙏

A post shared by Cristiano Ronaldo (@cristiano) on

"Для мене було задоволенням зустрітися з тобою, Алі. Істинне натхнення", – підписав відео Роналду.

Роналду і Алі Турганбеков

Роналду і Алі Турганбеков

Новини
Роналду обігнав Бекхема в незвичайному рейтингу

Раніше Алі вже зустрічався з форвардом "Барселони" Ліонелем Мессі і футболістами ПСЖ Неймаром і Кіліаном Мбаппе.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в березні 2019 року Алі побував в Києві на відкритому тренуванні збірної України, де зустрівся зі своїм кумиром Андрієм Шевченком. 12-річний хлопчик народився без обох ніг, але продовжує вести активний спосіб життя. Одним з бажань хлопця була зустріч з легендою "Мілана" і українського футболу.

Хто з ким зустрічається в українському спорті, дізнавайся у нас в Telegram!

Автор
Денис Карпов
Особа
Кріштіану Роналду
Місце
ОАЕ Дубай
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
4
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги